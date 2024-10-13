Про це йдеться у повідомленні Десантно-штурмових військ ЗСУ.
“Це були виродки зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, які особливо люблять хизуватися своїми „подвигами“. А саме: знущанням з полонених, а також розстрілів тих українських військовослужбовців, хто, опинившись в безвиході, здався в полон”, — написали військові.
У бригаді наголосили, що військовополонені в усьому світі перебувають під захистом законів війни, зокрема Женевських конвенцій. Однак російські окупанти систематично ігнорують норми міжнародного гуманітарного права, грубо та цинічно порушуючи їх.
“Але тут хайпонути у цих потвор у військовій формі не вийшло: зустрівшись в бою з українськими десантниками, вони були усі знищені. Така ж доля чекатиме й інших військових з цієї бригади”, — написали у 95-й ОДШБр.
Нагадаємо, сьогодні вранці аналітики проєкту DeepState повідомили, що російські військові вчергове порушили правила та звичаї ведення війни та розстріляли дев’ятьох українських військових у Курській області РФ. Це сталося, ймовірно, 10 жовтня біля села Зелений Шлях.
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