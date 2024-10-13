Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади оприлюднили відео знищення штурмової групи росіян, яка причетна до розстрілів бійців ЗСУ. Це сталося в одному з населених пунктів Курської області РФ.

Про це йдеться у повідомленні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

“Це були виродки зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, які особливо люблять хизуватися своїми „подвигами“. А саме: знущанням з полонених, а також розстрілів тих українських військовослужбовців, хто, опинившись в безвиході, здався в полон”, — написали військові.

У бригаді наголосили, що військовополонені в усьому світі перебувають під захистом законів війни, зокрема Женевських конвенцій. Однак російські окупанти систематично ігнорують норми міжнародного гуманітарного права, грубо та цинічно порушуючи їх.

“Але тут хайпонути у цих потвор у військовій формі не вийшло: зустрівшись в бою з українськими десантниками, вони були усі знищені. Така ж доля чекатиме й інших військових з цієї бригади”, — написали у 95-й ОДШБр.

Нагадаємо, сьогодні вранці аналітики проєкту DeepState повідомили, що російські військові вчергове порушили правила та звичаї ведення війни та розстріляли дев’ятьох українських військових у Курській області РФ. Це сталося, ймовірно, 10 жовтня біля села Зелений Шлях.