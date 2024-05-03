Співробітники адміністрації президента США Джо Байдена мають намір приділяти менше часу в своїх виступах Україні за пів року до листопадових президентських виборів, а орієнтуватися в першу чергу на економічні проблеми країни.

Про це повідомляє Politico із посиланням на власні джерела.

Джерела зазначають, що це рішення ухвалили після підписання Байденом законопроєкт раніше затверджений Конгресом пакет законів про надання допомоги Україні. Як пише видання, в наступні місяці тема України в виступах як співробітників адміністрації США, так і членів виборчого штабу Байдена відійде на другий план. Вони рідше звертатимуть на неї увагу громадськості.

“Тепер, коли Конгрес прийняв додаткові асигнування, це питання, природно, стало менш актуальним”, — наголосив співрозмовник Politico.

Чиновники, які погоджуються з думкою Байдена, переважно вважають, що найважливішим елементом для подальшої підтримки США України та НАТО є отримання другого президентського терміну. Для них має сенс наголошувати на інших питаннях, які найбільше хвилюють американських виборців.

Натомість під час останніх виступів у передвиборчій кампанії Байден зосередив свої промови на економічних питаннях.