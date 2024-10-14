Чехія, один із найближчих союзників України, дозволила своїм нафтопереробним заводам отримати понад мільярд євро прибутку завдяки знижкам на російське паливо, попри те, що в країни є альтернативні джерела, які могли б допомогти обійтися без нього.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на дослідження Центру вивчення демократії та Центру досліджень енергетики і чистого повітря.

Згідно з аналізом, у 2024 році Чехія витратила понад 7 мільярдів євро на закупівлю російських нафти і газу — це в понад п’ять разів більше, ніж сума допомоги, наданої Україні, яка становила 1,29 мільярда євро.

Ситуація стала можливою через те, що Євросоюз зробив для Чехії виняток із заборони на імпорт російської нафти після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цей виняток мав на меті дати країнам без виходу до моря час на пошук нових маршрутів постачання палива.

Проте, за даними видання, у 2023 році залежність Чехії від російської нафти зросла до близько 60%, попри наміри уряду поступово відмовитися від закупівель у Росії. Водночас цього року рівень залежності впав до 50%.

Автори дослідження зазначають, що на ринку є достатньо можливостей для того, щоб Чехія повністю припинила закупівлі російської нафти.

“Чехія могла б забезпечити постачання неросійської нафти, скориставшись можливостями Трансальпійського нафтопроводу, який постачає нафту з італійського порту Трієст, та нафтопроводу “Адрія”, що з’єднує його з нафтобазою “Дружба” у Словаччині”, — заявив Мартін Владіміров, один із авторів дослідження.

Він додав, що Чехія вже має достатні запаси нафти, щоб поступово відмовитися від російського експорту.

Уповноважений з питань санкцій України Владислав Власюк, коментуючи це для Politico, висловив розчарування, що дружні країни досі не повністю відмовилися від російської енергії.