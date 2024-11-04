Про це пише видання Politico.
Наприкінці серпня Росія випустила понад 200 ракет і дронів по енергетичних об’єктах України, завершивши атаку, яка, за словами Геннадія Рябцева, головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень України та експерта з енергетики, зменшила потужність виробництва електроенергії більш ніж на 9 ГВт. Це еквівалентно втраті восьми електростанцій і понад 800 об’єктів теплопостачання.
“Найреалістичніший сценарій”, з яким країна зіштовхнеться цієї зими, за словами Рябцева, включає обмеження “постачання електроенергії для промисловості та домогосподарств на 8-14 годин на день”.
За умов сильного похолодання та нових ударів по атомній системі електропостачання, Україна може зіштовхнутися з відключеннями світла до 20 годин на добу, каже Олександр Харченко, керівник Центру досліджень енергетичної галузі та радник уряду України з питань енергетики.
Це означає відсутність тепла в домівках, зупинку критично важливих для війни заводів і виїзд українців за кордон у пошуках прихистку.
“Я дуже хвилююся. Ситуація дійсно критична, і я сподіваюся, що міжнародні партнери нададуть нам допомогу якомога швидше”, — сказала Вікторія Гриб, незалежна українська депутатка, яка очолює підкомітет парламенту з питань енергетичної безпеки.
Це оцінка, яку поділяють союзники України, поки Київ звертається до них із закликом про негайну допомогу.
“Ми очікуємо дуже сувору зиму. Люди будуть гинути у своїх домівках, тому що Росія руйнує енергетичну інфраструктуру”, — сказав один високопосадовець зі Сполучених Штатів, якому було надано анонімність для відкритої розмови.
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