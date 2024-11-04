Кожна зима під час війни в Україні була складною, але наступний сезон настане після російських повітряних ударів по енергетичній інфраструктурі, які тривали протягом багатьох місяців. За умов сильного похолодання та нових атак Росії на атомні станції, українці можуть залишатися без світла до 20 годин на добу.

Про це пише видання Politico.

Наприкінці серпня Росія випустила понад 200 ракет і дронів по енергетичних об’єктах України, завершивши атаку, яка, за словами Геннадія Рябцева, головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень України та експерта з енергетики, зменшила потужність виробництва електроенергії більш ніж на 9 ГВт. Це еквівалентно втраті восьми електростанцій і понад 800 об’єктів теплопостачання.

“Найреалістичніший сценарій”, з яким країна зіштовхнеться цієї зими, за словами Рябцева, включає обмеження “постачання електроенергії для промисловості та домогосподарств на 8-14 годин на день”.

За умов сильного похолодання та нових ударів по атомній системі електропостачання, Україна може зіштовхнутися з відключеннями світла до 20 годин на добу, каже Олександр Харченко, керівник Центру досліджень енергетичної галузі та радник уряду України з питань енергетики.

Це означає відсутність тепла в домівках, зупинку критично важливих для війни заводів і виїзд українців за кордон у пошуках прихистку.

“Я дуже хвилююся. Ситуація дійсно критична, і я сподіваюся, що міжнародні партнери нададуть нам допомогу якомога швидше”, — сказала Вікторія Гриб, незалежна українська депутатка, яка очолює підкомітет парламенту з питань енергетичної безпеки.

Це оцінка, яку поділяють союзники України, поки Київ звертається до них із закликом про негайну допомогу.

“Ми очікуємо дуже сувору зиму. Люди будуть гинути у своїх домівках, тому що Росія руйнує енергетичну інфраструктуру”, — сказав один високопосадовець зі Сполучених Штатів, якому було надано анонімність для відкритої розмови.