Американське видання Politico оприлюднило прогноз "чорних лебедів" на 2025 рік, складений 15 футурологами, науковцями, аналітиками зовнішньої політики та іншими експертами. У ньому перераховані малоймовірні, непередбачувані та потенційно вибухонебезпечні події, які можуть статися у цьому році.

Стаття опублікована на сайті журналу.

Зазначається, що 2024 рік приніс масу потрясінь, включаючи замахи на Дональда Трампа, війну на Близькому Сході та провал президентської кампанії Джо Байдена. Однак, за словами журналістів, немає підстав вважати, що 2025 рік буде спокійнішим.

Експерти склали список так званих “чорних лебедів” — подій, які за своїми масштабами здатні радикально змінити ситуацію в світі, хоча на цю мить вони виглядають малоймовірними.

“Наступні сценарії можуть відбутися або не відбутися в 2025 році, але їх не слід відразу відкидати. Коли ми робили цей список минулого року, кілька передбачень виявилися дивовижно точними“, — пише Politico.

“Чорні лебеді” 2025 року

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