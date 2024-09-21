Збройні сили США постійно нарощують свою присутність поблизу Аляски, розгортаючи есмінець і підрозділ армії, озброєний ракетною системою дальнього радіуса дії на тлі російської активності.

Про це повідомило Politico з посиланням на неназваних офіційних осіб США.

У матеріалі йдеться, що протягом останнього місяця есмінець USS Sterett був скерований до узбережжя Аляски у відповідь на кораблі російського флоту, які діють у цьому районі. Війська висадилися на віддаленому острові Аляски, а ескадрильї винищувачів та інші літаки були розміщені на Алясці й перебувають у стані підвищеної готовності.

Ці дії відбулися після серії російських повітряних операцій біля Аляски, а також спільних навчань військових кораблів РФ та Китаю у Тихому океані поблизу Японії.

Politico цитує міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який заявив, що РФ “повністю готова” до конфлікту з НАТО в Арктиці. Арктика має території, що належать восьми державам: Норвегії, Швеції, Фінляндії, Данії, Канаді, США, Ісландії та Росії. Всі, крім РФ, є членами НАТО.

Попри це Лавров заявив, що “Арктика не є територією Альянсу” і що інші країни, такі як Китай та Індія, мають там інтереси.

“Активність значно зросла. Росіяни використовують повітря, поверхню та надра, але вони роблять це набагато більше спільно з Китаєм, ніж будь-коли. Ці дії є ескалацією”, – заявив високопоставлений член комітету Сенату з питань Збройних сил.

У матеріалі йдеться, що розгортання нових американських військових відбуваються на тлі неодноразових перехоплень російських літаків-розвідників поблизу повітряного простору США та початку масових китайсько-російських навчань у Японському морі під назвою “Океан-2024”, у яких беруть участь десятки військових кораблів і понад 120 літаків.

Крім того, 15 вересня катер берегової охорони США Stratton виявив чотири російські військово-морські кораблі, включно з підводними човнами та фрегатами, за 57 миль на північний захід від Пойнт-Гоуп на Алясці. Російські судна залишалися на російському боці лінії морського кордону, проходячи транзитом приблизно за 30 миль у межах виключної економічної зони США відповідно до міжнародного права.