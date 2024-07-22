Правоохоронці прийшли з обшуками до відповідних служб Київської міської держадміністрації в рамках справи про смерть 20-річного хлопця через обрив канатної дороги.

Про це повідомили у Національній поліції Києва.

Вказано, що поліцейські намагаються встановити осіб, винних у смерті хлопця.

“Наразі слідчі проводять обшуки у відповідних службах КМДА, які погодили розташування атракціону, органах державного контролю, що видавали дозволи та мали здійснювати належний контроль за його діяльністю, та безпосередньо у фірмах власника атракціону”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вже допитали директора атракціону та персонал. Також поліція вилучила документи, які мають вивчити в рамках експертизи на предмет дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Справу відкрили за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 272 – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини;

ч. 3 ст. 367 – службова недбалість.

Винним загрожує до 8 років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.