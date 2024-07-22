Про це повідомили у Національній поліції Києва.
Вказано, що поліцейські намагаються встановити осіб, винних у смерті хлопця.
“Наразі слідчі проводять обшуки у відповідних службах КМДА, які погодили розташування атракціону, органах державного контролю, що видавали дозволи та мали здійснювати належний контроль за його діяльністю, та безпосередньо у фірмах власника атракціону”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці вже допитали директора атракціону та персонал. Також поліція вилучила документи, які мають вивчити в рамках експертизи на предмет дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці.
Справу відкрили за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 272 – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини;
- ч. 3 ст. 367 – службова недбалість.
Винним загрожує до 8 років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.