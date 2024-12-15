Про це повідомляє поліція Львівської області.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій BMW, 23-річний мешканець Львівського району, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автопоїздом DAF, після чого тягач у некерованому стані зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Водій легковика залишив транспортний засіб та втік з місця події.
Від отриманих внаслідок ДТП травм на місці загинуло семеро пасажирів мікроавтобуса, троє осіб було травмовано – 45-річний водій вантажівки, 39-річний водій Mercedes Sprinter та його 23-річна пасажирка.
Водія BMW поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Попередньо встановлено, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння, призначено експертизу.
- Поблизу Львова сталась смертельна ДТП: семеро загиблих і троє травмованих
- На блокпосту в Одеському районі водій збив двох прикордонників: один із них загинув
- У Дніпрі затримали “офісника”, який вчинив смертельне ДТП: загинула дитина, ще троє людей травмовані