У Запоріжжі суд виніс вирок чоловіку, який паралельно з роботою таксистом організовував зустрічі з жінками, які займались сексом за гроші. Щоб викрити цю схему, правоохоронці відправили до сутенера свою людину, яка двічі займалася сексом за гроші та свідчила про це в суді.

Про це повідомляє «Слідство.Інфо» із посилання на вирок суду.

У кінці 2023 року Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя виніс вирок Руслану Сінюгіну через створення або утримання місць розпусти і звідництво. Чоловік мав отримати два роки обмеження волі, але замість цього покарання судді дали йому 1 рік іспитового терміну.

За даними правоохоронців, Сінюгін працював у Запоріжжі таксистом, а також організовував зустрічі з жінками, які за гроші надавали секс-послуги. Чоловік підбирав на таксі своїх клієнтів та відвозив їх до жінок. Правоохоронцям вдалося зафіксувати два таких випадки і в цьому їм допоміг спеціальний агент — чоловік, який погодився скористатися послугами Сінюгіна та зняти це на відео.

У суді цей агент розповів, що перший раз домовився про зустріч з жінкою у сауні, а другий раз — в орендованій квартирі. В обох випадках він займався сексом з жінками та платив за це Сінюгіну грошима, які видали йому на це правоохоронці. Усього на ці «оперативні закупівлі» поліцейські витратили 2750 гривень.

Правоохоронці не вперше платять за секс своїм агентам, щоб розкрити злочинців. Торік, у Києві судили організаторів вечірок із груповим сексом. Його вдалося викрити спеціальному агенту поліцейських, який здійснив «оперативну закупівлю» та кілька разів їздив на групові вечірки — до квартир і сауни. За матеріалами слідства, підозрювані провели кілька таких вечірок, після чого їх затримала поліція.