Поліцейський, який був поранений 4 квітня внаслідок повторного удару РФ по Новобаварському району Харкова, помер у лікарні о 18:47 26 квітня.

Поліція Харківщини повідомила, що померлий був полковником поліції на ім’я Олександр Іванов.

У ту ніч Харків було атаковано шістьма БПЛА “Shahed”. Олександр та його колеги негайно прибули на місце події і разом з працівниками ДСНС розпочали ліквідацію наслідків жорстокого удару по житловому будинку в Новобаварському районі міста. Через 40 хвилин російські вороги вдарили знову. У цьому нападі загинули троє рятувальників, а Олександр отримав серйозні поранення.

“У ніч 4 квітня Олександр з колегами відразу прибули на місце влучання та разом з працівниками ДСНС почали ліквідовувати наслідки удару по житловому будинку у Новобаварському районі Харкова. За 40 хвилин росіяни вдарили повторно. Тоді загинули троє рятувальників, Олександр отримав тяжкі поранення”, — додали в повідомленні.