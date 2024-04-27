Поліція Харківщини повідомила, що померлий був полковником поліції на ім’я Олександр Іванов.
У ту ніч Харків було атаковано шістьма БПЛА “Shahed”. Олександр та його колеги негайно прибули на місце події і разом з працівниками ДСНС розпочали ліквідацію наслідків жорстокого удару по житловому будинку в Новобаварському районі міста. Через 40 хвилин російські вороги вдарили знову. У цьому нападі загинули троє рятувальників, а Олександр отримав серйозні поранення.
“У ніч 4 квітня Олександр з колегами відразу прибули на місце влучання та разом з працівниками ДСНС почали ліквідовувати наслідки удару по житловому будинку у Новобаварському районі Харкова. За 40 хвилин росіяни вдарили повторно. Тоді загинули троє рятувальників, Олександр отримав тяжкі поранення”, — додали в повідомленні.
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