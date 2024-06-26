Після інциденту, що трапився 20-го червня у м. Дніпро між ексвійськовим Дмитром Павловим та охоронцями народного депутата Миколи Тищенко, наша редакція почала ретельно досліджувати усіх причетних з компанії нардепа до побиття військового. На відео видно, що одним з нападників є нібито працівник поліції, адже чоловік був одягнений у жилетку з відповідним написом.

Одразу після сутички, наша редакція направила запит, щоб дізнатися чи дійсно цей чоловік є співробітником Національної поліції. Згодом, пресслужба поліції офіційно підтвердила, що це співробітник Національної поліції міста Києва Богдан Писаренко, який під час інциденту опинився у Дніпрі. 24-го червня Богдана Писаренка звільнили. Про це повідомило “Суспільне”, з посиланням на заступницю начальника відділу комунікацій ГУ Нацполіції міста Києва Анну Страшок.

Втім, 26 червня на наш запит, де ми запитували яким чином Богдан Писаренко опинився у Дніпрі, ми отримуємо відповідь від Нацполіції що правоохоронець перебував у відрядженні та брав участь у проведенні слідчих дій.

І зазначили, що по завершенню Писаренко випадково став свідком сутички між компанією нардепа Тищенка та військового.

Однак, якщо співробітник поліції перебував у Дніпрі у відрядженні та брав участь у проведенні слідчих дій, а потім “випадково” опинився свідком сутички, то чому його звільнили? Питання залишається відкритим.