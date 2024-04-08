За даними слідства, 8 квітня 2024 року, війська рф завдали три удари авіаційними бомбами по центральній частині Білопілля. Унаслідок чого загинула жінка, ще 2 осіб отримали поранення. Пошкоджено житлові, адмінбудівлі та транспортні засоби.
Про це повідомляє Національна поліція України.
“Крім того, ворог завдав ще один авіаудар по об’єкту цивільної інфраструктури в місті Суми, внаслідок чого поранення отримали троє цивільних”, – йдеться у повідомленні.
На місцях влучань працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).
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