Сьогодні, у післяобідній час, окупанти нанесли авіаудар по передмістю Сум та по центру міста Білопілля.

За даними слідства, 8 квітня 2024 року, війська рф завдали три удари авіаційними бомбами по центральній частині Білопілля. Унаслідок чого загинула жінка, ще 2 осіб отримали поранення. Пошкоджено житлові, адмінбудівлі та транспортні засоби.

Про це повідомляє Національна поліція України.

“Крім того, ворог завдав ще один авіаудар по об’єкту цивільної інфраструктури в місті Суми, внаслідок чого поранення отримали троє цивільних”, – йдеться у повідомленні.

На місцях влучань працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).