Це допоможе швидше виявляти порушників у важкодоступних для автомобілів місцях.

Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Це дуже ефективно, особливо на певних ділянках – це парки, сквери, центральна частина міст. Це ми довели багаторічним досвідом. Тож незабаром ви побачите на дорогах не тільки вело, а й мотопатрулі», — сказав він.

Також нагадав, що щороку поліція фіксує майже півтори тисячі аварій за участі велосипедистів:

« У 2021 році це було 1355 ДТП з потерпілими, у 2023 – 1447″.

Найчастіша причина аварій, за його словами, — порушення правил дорожнього руху, як з боку велосипедистів, так і з боку автомобілістів. Втім, потерпілих і загиблих у таких аваріях більше, звісно, серед велосипедистів.

«Неодноразово наголошувалося, що якщо велосипедист хоче перейти пішохідним переходом , має спішитись і вести велосипед в руках. Дуже часто нехтують цим правилом і переїжджають на велисопеді», — зазначив Білошицький.

Нагадаємо, чотири роки тому Київ став першим українським містом, де з’явилися поліцейські на байках. Зараз мотопатрулі у запрацювали в Харкові, Львові, Чернівцях, Одесі та інших містах.

Щоб стати мотопатрульними, поліцейські проходять спеціалізований курс управління мототранспортом та отримують відповідний сертифікат.