Міністерство внутрішніх справ Грузії поінформувало про затримання 48 людей під час розгону акції протесту у Тбілісі у ніч проти суботи, 7 грудня. Затриманим інкримінують непокору вимогам поліції та дрібне хуліганство.

Про це повідомляє Эхо Кавказа та News Georgia.

Зазначається, що серед затриманих мітингувальників – журналіст телекомпанії Mtvari Бека Коршиа, якого, за його словами, затримав спецназ вже після розгону мітингу на проспекті Руставелі, а також член “Коаліції за зміни” Цотне Коберідзе.

Коберідзе стверджує, що під час затримання силовики його били й знущалися, однак у поліції до нього ставилися добре. Він формально залишається депутатом грузинського парламенту, оскільки його заява про відмову від мандату ще не була задовільнена.

Також повідомляється про затримання колишнього заступника міністра економіки Грузії Зураба Алавідзе та його сина.

МВС Грузії заявляє, що поліція була змушена розпочати розгін акції через агресивні дії окремих протестувальників. Ті, як стверджується, обстрілювали поліцію та парламент феєрверками, кидали у співробітників каміння та ображали їх.

Своєю чергою, омбудсмен Грузії вважає, що на момент початку розгону акція мала мирний характер і “не існувало жодних правових підстав для втручання у свободу зборі”.