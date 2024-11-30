Про це повідомляє Reuters.
“Поліція провела рейди. Є арешти”, – сказав Курті журналістам із місця подій у районі Зубін Поток на півночі країни.
Він додав, що поліція знайшла докази, і що всі причетні «постануть перед правосуддям». Інших подробиць арештів Курті не надав.
Раніше у Косові назвали цей інцидент «терористичним актом» з боку сусідньої Сербії. Президент Сербії Александар Вучич заперечив «безпідставні звинувачення» щодо причетності Белграда.
Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз найрішучішим чином засуджує цю атаку.
Нагадаємо, у Косові в п’ятницю ввечері стався вибух, який пошкодив канал на півночі країни, що постачає воду на дві основні електростанції. Вибух стався близько 19:00 за місцевим часом поблизу міста Зубін-Поток. Точна причина наразі не встановлена. Повідомлень про постраждалих також не надходило.
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