Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив у суботу, що поліція провела арешти після вибуху на каналі, який подає воду на дві головні електростанції.

Про це повідомляє Reuters.

“Поліція провела рейди. Є арешти”, – сказав Курті журналістам із місця подій у районі Зубін Поток на півночі країни.

Він додав, що поліція знайшла докази, і що всі причетні «постануть перед правосуддям». Інших подробиць арештів Курті не надав.

Раніше у Косові назвали цей інцидент «терористичним актом» з боку сусідньої Сербії. Президент Сербії Александар Вучич заперечив «безпідставні звинувачення» щодо причетності Белграда.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз найрішучішим чином засуджує цю атаку.

Нагадаємо, у Косові в п’ятницю ввечері стався вибух, який пошкодив канал на півночі країни, що постачає воду на дві основні електростанції. Вибух стався близько 19:00 за місцевим часом поблизу міста Зубін-Поток. Точна причина наразі не встановлена. Повідомлень про постраждалих також не надходило.