Чоловік у жилетці з надписом "Поліція" на відео інциденту, який стався між ексвійськовим підрозділу Kraken Дмитром Павловим та ймовірно охоронцями нардепа Миколи Тищенка у Дніпрі, є співробітником поліції Києва.

Про це Суспільному повідомила заступниця начальника відділу комунікацій головного управління Нацполіції міста Києва Анна Страшок.

Мова йде про поліцейського ГУ НПУ м. Києва Богдана Писаренка — він допомагав охороні нардепа атакувати військово Дмитра Павлова.

За версією поліції, Писаренко знаходився у Дніпрі через відрядження, яке «не мало жодного стосунку до Тищенка».

Також вони кажуть, що поліцейській взяв участь у конфлікті через те, що «до нього звернувся чоловік, бо у його знайомої відібрали телефон».

Нагадаємо, що у Дніпрі група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра “Сина” Павлова, коли той гуляв із дитиною. У соціальних мережах встановили, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.