Про це повідомляє Newsmaker.

За його інформацією, поліція зареєструвала 489 матеріалів у справі про підкуп виборців.

На підставі них склали 341 протокол.

Генеральний інспекторат також опублікував відео з поясненням, як працювала схема підкупу. У поліції вважають, що у неї могли бути залучені понад 300 тисяч осіб.

Також оголосили про затримання лідера злочинної групи, який, за підозрами слідства, платив по 1,5 тисячі молдовських леїв (понад 3400 гривень) за голос за конкретного кандидата.

Раніше цього тижня глава Генерального інспекторату поліції Молдови Віорел Чернеуцану розповів, що у жовтні напередодні виборів і референдуму в Молдову з РФ переказали понад 24 млн доларів і за цим стоїть олігарх-втікач Ілан Шор.