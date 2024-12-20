Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що після смерті музиканта у 2015 році його авторські права перейшли до дружини Світлани Бабійчук. Для управління інтелектуальною спадщиною вона заснувала компанію «Кузьма Скрябін», яка уклала угоду з лейблом звукозапису Moon Records. Умови договору передбачали, що 70% доходу від використання творчості отримуватиме вдова, а 30% залишатимуться лейблу як плата за менеджмент.

Однак, за словами слідчих, лейбл значно занижував кількість прослуховувань треків на стримінгових платформах та обсяги реального доходу.

“Директор лейблу звукозапису умисно занижувала кількість прослуховувань музичних треків на стримінгових платформах та суму винагороди правовласниці”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, Moon Records співпрацював із чеською компанією, яку подавав як дочірню структуру, заявляючи, що вона не стягує комісію за дистрибуцію. Насправді, за даними слідства, ця компанія забирала до 85% прибутків.

Незалежна експертиза показала, що у 2017-2019 роках від цифрової дистрибуції творчості Кузьми вдова мала б отримати щонайменше 1,5 млн гривень. Натомість через махінації ця сума так і не надійшла.

Зібравши докази, слідчі оголосили про підозру генеральному директору Moon Records Тетяні Корчемасі. Її звинувачують за ч. 4 ст. 190 КК України, яка передбачає до восьми років ув’язнення.

Справу курує Офіс Генерального прокурора, а поліція продовжує слідство, встановлюючи всі деталі та причетних до махінацій.