Про це йдеться у повідомленні Національної поліції.
Зазначається, що підозрюваному на вигляд близько 20 років, він має зріст 170-180 см та худорляву статуру. На момент скоєння злочину був одягнений у:
- спортивні штани темного кольору; чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої — футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні;
- на голові — панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями;
- на ногах — білі високі шкарпетки, кросівки черво-чорні з білою підошвою;
- на руках — червоні рукавиці.
Тих, хто може допомогти ідентифікувати чоловіка та встановити його місце перебування просять телефонувати за номерами (068) 440-91-64, (093) 345-04-61 або на оперативну лінію 102. Поліція закликає людей не намагатися затримати його самостійно.
Нагадаємо, у відому захисницю української мови Ірину Фаріон стріляли у Львові увечері 19 липня. Невідомий вистелив жінці із вогнепальної зброї у голову. Фаріон госпіталізували у вкрай тяжкому стані. Після термінової операції вона перебувала у реанімації у глибокій мозковій комі й невдовзі померла. Поліція досі розшукує стрільця.
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