В Україні розшукують чоловіка, який може бути причетним до вбивства відомої мовознавиці Ірини Фаріон. Правоохоронці опублікували фото та відео з ним.

Про це йдеться у повідомленні Національної поліції.

Зазначається, що підозрюваному на вигляд близько 20 років, він має зріст 170-180 см та худорляву статуру. На момент скоєння злочину був одягнений у:

спортивні штани темного кольору; чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої — футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні;

на голові — панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями;

на ногах — білі високі шкарпетки, кросівки черво-чорні з білою підошвою;

на руках — червоні рукавиці.

Тих, хто може допомогти ідентифікувати чоловіка та встановити його місце перебування просять телефонувати за номерами (068) 440-91-64, (093) 345-04-61 або на оперативну лінію 102. Поліція закликає людей не намагатися затримати його самостійно.

Нагадаємо, у відому захисницю української мови Ірину Фаріон стріляли у Львові увечері 19 липня. Невідомий вистелив жінці із вогнепальної зброї у голову. Фаріон госпіталізували у вкрай тяжкому стані. Після термінової операції вона перебувала у реанімації у глибокій мозковій комі й невдовзі померла. Поліція досі розшукує стрільця.