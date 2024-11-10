У ніч проти 10 листопада поліція Праги здійснила рейд у нічному клубі Orion. Цей заклад здобув неабияку популярність серед українців й саме на нього неодноразово скаржилися місцеві мешканці через порушення громадського порядку.

Про це повідомляє чеське видання Novinky.

Під час перевірки празька поліція перекрила вхід до клубу з вулиці, перевіряла документи у пасажирів авто, що під’їжджали. Ще близько 30 правоохоронців перебували всередині клубу і перевіряли документи там.

Відвідувачів нічного клубу відпускали після перевірки документів. Якщо у когось не було при собі документів, їх перевіряла іноземна поліція.

У пресслужбі поліції повідомили, що перевірили загалом понад 100 відвідувачів, більшість із них були українцями, й переважно молодь. Співробітники поліції затримали двох іноземців, які не мали при собі документів і особи яких не вдалося встановити на місці. Їх доставили до Служби поліції у справах іноземців. Ще двох неповнолітніх, 17-річних дівчат, у стані алкогольного сп’яніння передали батькам.

Один із місцевих жителів сказав кореспонденту видання, що поліція біля цього нічного закладу дійсно часто буває:

“Ми раді цьому. Ситуація була вже нестерпною. Постійні бійки, напади бейсбольними битами тощо. У вихідні не можна залишати машину на стоянці перед будинком, тому що багато людей знаходили свої машини пошкодженими. Власником дискотеки є українець, його цільовою групою також є українці. Всередині напиваються, а надворі бешкетують”.