Про це повідомила пресслужба поліції Івано-Франківської області.

За інформацією правоохоронців, 4 липня група осіб порушувала громадський порядок та вчинила конфлікт з військовослужбовцями Верховинського РТЦК та СП, які на той момент виконували свої службові обов’язки. 47-річному військовослужбовцю завдали тілесних ушкоджень та пошкодили його автомобіль. Потерпілого госпіталізували.

Поліціянти, що прибули на місце події, провели роз’яснювальну роботу з місцевими мешканцями, конфлікт вдалося припинити.

За фактом нападу на військовослужбовця поліція розпочала кримінальні провадження за статтями про хуліганство та про перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

4 липня у мережі поширили відео, на якому видно, як люди у цивільному сваряться з чоловіками у формі. У певний момент люди перекрили дорогу автомобілю, за кермом якого перебував чоловік у військовій формі, та почали бити по транспортному засобу ногами та руками, а потім виштовхали авто на узбіччя.

В Івано-Франківському ТЦК заявили, що на в’їзді до Ворохти стояв блокпост, на якому перевіряли документи військовозобов’язаних. Проте місцеві жителі заявили, що через це до селища не їдуть туристи. Водночас у військкоматі наголосили: на курорт не їдуть лише ті чоловіки, які намагаються уникнути свого конституційного обов’язку, і наголосили, що і надалі перевірятимуть документи усіх військовозобов’язаних приїжджих.