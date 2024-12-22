Подію кваліфіковано як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Зоозахисники вимагають з’ясувати, чому тварину ліквідували, а не вистрелили в неї шприцом зі снодійним.

Про це повідомила поліція Одещини.

Напередодні вранці леопард напав на працівника, який прийшов прибирати у вольєрі. На допомогу пораненому кинувся ще один працівник, і обидва чоловіки опинилися за загорожею разом із твариною. Щоби врятувати людей і не допустити втечі в місто тварини, поліцейські використали вогнепальну зброю та знешкодили леопарда.

Пораненого чоловіка з ранами та множинними укусами госпіталізували, він у важкому стані. Другий працівник зоопарку не постраждав.

Водночас зоозахисна організація UAnimals написала заяву до поліції щодо розслідування обставин смерті леопарда. Зоозахисники просять з’ясувати, чому тварину не занурили у сон.

За словами директора зоопарку Ігоря Білякова, причиною нападу тварини стало порушення одним із працівників правил техніки безпеки. Внаслідок цього леопард опинився за межами вольєра і міг у будь-який момент втекти.

Біляков стверджує, що провини звіра в інциденті немає, але іншого виходу, крім його ліквідації, поліція не мала.

Водночас в UAnimals зауважили, що обставини різняться залежно від того, хто про них оповідає. Адже поліція стверджує, що леопард був у вольєрі, коли вони приїхали на виклик, в якому також був постраждалий і ще один працівник, який намагався йому допомогти. Тобто люди були у пастці.

Водночас директор зоопарку запевняє, що леопард вирвався за межі вольєра, співробітники не змогли влучити в нього шприцом зі снодійним, і тому викликали поліцію.

У поліції Одещини повідомили, що кваліфікували інцидент як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.