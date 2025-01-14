Соцмережами поширилося відео, на яких група молодиків слухає російську музику та нібито їде з супроводом поліції. Юнаки демонстрували зухвалу поведінку та навіть перекрили рух у центрі столиці. У поліції заперечують супровід, заявляючи, що хлопці не є "мажорами", як вони намагалися себе видавати.

Про це сказала речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс в етері телемаратону “Єдині Новини”.

“Ця зухвала поведінка неповнолітніх, така демонстрація їх нібито заможного способу життя, той провокативний контент, який вони викладали — усе це було зроблено заради розваг, хайпу, щоб збільшити кількість підписників”, — сказала вона.

За її словами, хлопці не супроводжувались поліцією, як було подано на відео. Насправді, вони просто їхали за поліційним екіпажем, який виїжджав на виклик із увімкненими проблисковими маячками.

Також з’ясувалося, що “перекриття вулиці” на відео сталося через звичайний затор, утворений в результаті руху інших автомобілів. Водіями машин були не самі підлітки, а працівники фірми, у яких вони орендували автомобілі.

“Виявилося, коли вони були біля магазину, утворився затор, який створили не вони. Просто це було, скажімо так, ненавмисно зроблено водіями, які навіть не знали, що якась зйомка відбувається на вулиці”, — сказала речниця.

Гірдвіліс зазначила, що аналіз камер спостереження показав, що під час виїзду машин зі стоянки біля магазину утворився короткочасний затор, після чого всі автомобілі роз’їхалися.

Речниця поліції повідомила, що у двох з найбільш активних учасників інциденту було вилучено два пістолети: один травматичної дії, зареєстрований на одного з батьків, а інший — пневматичний (який не вимагає дозволу). Наразі проводиться експертиза набоїв для визначення, чи були вони бойовими.

Вона додала, що серед фігурантів інциденту немає “мажорів”. Лише у одного з хлопців батько є колишнім посадовцем. Решта учасників мають середній рівень достатку, їх батьки працюють у приватному бізнесі, освітніх закладах та державних установах.

У соцмережах з’явилася інформація, що один із підлітків є сином народного депутата Дмитра Ісаєнка, обраного від нині забороненої ОПЗЖ. Однак сам Ісаєнко спростував ці чутки, заявивши, що не має сина.

Також Гірдвіліс повідомила, що один з фігурантів цього скандалу, 17-річний хлопець, раніше вже потрапляв у схожий інцидент, коли співав російський гімн на вулиці Києва. Тоді було відкрито кримінальне провадження, і суд призначив йому рік пробаційного нагляду.