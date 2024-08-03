Дві особи, 22-річний Джейм Баррінгтон Роуз та 19-річний Угніус Асмена, були звинувачені в підпалі українського бізнесу в Лондоні, що стався в березні і, ймовірно, пов'язаний з Росією.

Про це пише Reuters.

У Лондоні дві особи, 22-річний Джейм Баррінгтон Роуз та 19-річний Угніус Асмена, були звинувачені у підпалі українського бізнесу, що, ймовірно, пов’язано з Росією.

Роуз також обвинувачується у володінні наступальною зброєю. Раніше британська поліція висунула звинувачення ще п’ятьом чоловікам за злочини, пов’язані з національною безпекою.

Командир Контртерористичного командування запевнив, що немає загрози для громадськості. Росія відкинула ці звинувачення як абсурдні.

Судовий процес над підозрюваними відбудеться у червні наступного року. Відносини між Росією та Британією залишаються напруженими, особливо після вторгнення в Україну.