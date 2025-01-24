Про це повідомили в Поліції Києва.
Інцидент стався під час прогулянки, коли дівчата, які запросили потерпілу, вступили з нею в конфлікт.
Одна з них почала знімати відео на телефон, у той час, як дві інші завдали тілесних ушкоджень 13-річній школярці.
На цей час, правоохоронці встановили потерпілу та двох учасниць нападу — 15-річну місцеву мешканку, яка завдавала ударів, та 14-річну ученицю місцевої школи, яка знімала знущання. Тривають заходи для встановлення третьої учасниці конфлікту.
За вказаним фактом слідчі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 126 (Побої і мордування) Кримінального кодексу України.
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