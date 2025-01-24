Учора ввечері, 23 січня, під час перевірки соціальних мереж правоохоронці натрапили на відео в одному з телеграм-каналів, де дівчата завдають неповнолітній ударів по обличчю на спортивному майданчику. У результаті поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття 13-річної школярки в Оболонському районі.

Про це повідомили в Поліції Києва.

Інцидент стався під час прогулянки, коли дівчата, які запросили потерпілу, вступили з нею в конфлікт.

Одна з них почала знімати відео на телефон, у той час, як дві інші завдали тілесних ушкоджень 13-річній школярці.

На цей час, правоохоронці встановили потерпілу та двох учасниць нападу — 15-річну місцеву мешканку, яка завдавала ударів, та 14-річну ученицю місцевої школи, яка знімала знущання. Тривають заходи для встановлення третьої учасниці конфлікту.

За вказаним фактом слідчі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 126 (Побої і мордування) Кримінального кодексу України.