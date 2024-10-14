Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через конфлікт між керівником дніпровської компанії Steko Сергієм Положаєм та працівниками ТЦК.

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

Інцидент трапився 12 жовтня на площі Шевченка в Дніпрі під час перевірки військово-облікових даних у 48-річного чоловіка.

«Чоловік поводив себе зухвало та, ігноруючи правила поведінки у суспільстві, висловлювався нецензурною лексикою у бік військового», — зазначили в поліції.

Дізнавачі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Наразі триває досудове розслідування.

У Дніпрі працівники ТЦК зупинили Сергія Положая, і, за словами очевидців, намагалися посадити його в мікроавтобус і доправити до військкомату. Відео інциденту поширилося в соцмережах.

«Ще раз повторюю: я генеральний директор [компанії], де працює 1760 людей, а ти солдат — п*здуй копай», — сказав Положай на відео.

Пізніше Положай у своїх соцмережах пояснив, що того вечора прогулювався парком Дніпра під час масштабної «облави». За його словами, його зупинили працівники ТЦК, поліція та «якісь військові» для перевірки документів.

Він стверджує, що показав документи з оновленими даними, але працівники ТЦК заявили, що в нього немає бронювання або відстрочки, тому він підлягає мобілізації.

Компанія Steko, виробник вікон, заявила, що відео, на якому їхній генеральний директор Сергій Положай ображає працівників ТЦК, неповне. Вони стверджують, що це не перший випадок поширення «неправдивої інформації» та пообіцяли притягнути до відповідальності винних за «наклеп».