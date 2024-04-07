В Одеському обласному військкоматі перевіряють причетність своїх працівників до історії з викраденням та побиттям 14-річного підлітка.

Йдеться про випадок, що трапився 2 квітня у селі Приозерне Ізмаїльського району. Історію оприлюднили у виданні “Бессарабія Інформ”.

14-річного підлітка затягли до буса люди у військові формі. Хлопець опирався і до нього застосували фізичне насильство, на руки одягли стяжку, зазначається у публікації. Після того, як у машині дізнались його вік, висадили при в’їзді в інше село. Підліток повертався додому пішки кілька кілометрів.

“Коли ж нападники зрозуміли, що хлопець неповнолітній, його звільнили, погрожуючи, щоб він нікому не розповідав про своє викрадення“, – пише видання.

Одеський військкомат заявив, що розпочав перевірку.

7 квітня в Одеському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на новину, пообіцявши “ретельно вивчити” обставини подій та причетність своїх працівників до ситуації.

Там повідомили, що командування забезпечило максимальне сприяння правоохоронцям, які розслідують справу за статтею про викрадення людини. У разі доведення провини, причетні можуть сісти у тюрму до трьох років.