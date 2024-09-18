Про це повідомляє Нацполіція України.

Відомо, що канал адмініструвався з території РФ.

“Вже не вперше ворожа дезінформація намагається посіяти паніку та дестабілізувати настрої в суспільстві”, – кажуть у поліції.

Тривають оперативні заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до поширення повідомлень.

“Наголошуємо, що безпеці громадян, і особливо дітей у школах, завжди приділяється особлива увага. Правоохоронці мають відпрацьований алгоритм реагування у подібних ситуаціях і неухильно дотримуються його зараз. Усі профільні служби задіяні в межах компетенції”, – додають у поліції.

Міський голова Львова Андрій Садовий також прокоментував ситуацію.

“Тиждень почався з того, що зловмисники розтрощили одне з центральних кафе міста. Сьогодні вночі невідомі підпалили одразу 8 об’єктів у місті, серед них будівлю кінотеатру “Дзвін”. Далі в анонімних телеграм-каналах почали поширювати інформацію з погрозами про теракти. Наразі ніхто не може сказати точно – це ІПСО чи реальні погрози. Зрозуміло одне – це вже не вперше, коли через Телеграм нас намагаються залякати. Але розум має залишатися холодним. Не маємо піддаватись на провокації. Не забуваймо, що у нас війна і вона також інформаційна”, – написав Садовий.

Політик додав, що ще сьогодні поліцейські здійснять низку заходів безпеки на території всіх шкіл міста.

Міський голова також зауважив, що такі небезпечні повідомлення фейсбук та інстаграм швидко заблокують.

Відзначимо, що сьогодні в телеграм каналах почали поширювати допис про те, що готується теракт у львівській школі. У дописі було фото автоматів та слова про те, що “завтра Львів запам’ятає”.