Про це повідомили у Національній поліції України.
Зазначається, що під час моніторингу соціальних мереж працівники поліції виявили відеозапис, на якому чоловік, використовуючи ненормативну лексику, негативно висловлювався в бік українського суспільства і принижував військових, зокрема загиблих воїнів.
У результаті проведених оперативних заходів працівники поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України встановили особу зловмисника та затримали його поблизу місця проживання. Ним виявився 45-річний уродженець Харкова, який останнім часом мешкає у столиці.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування чи визнання правомірною збройної агресії РФ проти України). Тривають невідкладні слідчі дії.
Відповідно до санкції статті, за такі дії законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.
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