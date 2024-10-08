У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який на Хрещатику зневажав пам'ять загиблих військовослужбовців.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Зазначається, що під час моніторингу соціальних мереж працівники поліції виявили відеозапис, на якому чоловік, використовуючи ненормативну лексику, негативно висловлювався в бік українського суспільства і принижував військових, зокрема загиблих воїнів.

У результаті проведених оперативних заходів працівники поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України встановили особу зловмисника та затримали його поблизу місця проживання. Ним виявився 45-річний уродженець Харкова, який останнім часом мешкає у столиці.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування чи визнання правомірною збройної агресії РФ проти України). Тривають невідкладні слідчі дії.

Відповідно до санкції статті, за такі дії законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.