У ході оперативних дій поліція затримала чоловіка, який на АЗС застрелив із рушниці військовослужбовця Полтавського РТЦК, заволодів його автоматом та разом зі співучасником втік з місця події.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

“З метою оперативного затримання озброєних злочинців ми негайно розпочали спеціальну поліцейську операцію. Упродовж кількох годин оперативно-розшукових заходів ми встановили місцезнаходження нападників. Із залученням спецпідрозділів поліції області фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України”, – проінформував начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

З’ясувалось, що стріляв у військового житель Полтавщини 1984 року народження. Його спільником виявився мешканець Полтави 1988 року народження.

Слідчі вилучили у нападника зброю. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри та обрання їм запобіжних заходів.

За даним фактом розпочато досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 та ч. 2 ст. 114-1 КК України. Санкція статей передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.