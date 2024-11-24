Поліцейські затримали одного з учасників бійки, стрілка наразі розшукують.

Про це повідомили в Нацполіції.

Там нагадали, що вночі у приміщенні готелю між двома компаніями виник конфлікт та в подальшому бійка, у ході якої один з фігурантів дістав зброю та зробив декілька пострілів у бік опонентів.

Від отриманих поранень 27-річний чоловік загинув на місці, ушкоджень також зазнали товариш потерпілого та охоронець закладу. Останніх у задовільному стані було госпіталізовано.

“Поліцейські затримали одного з учасників бійки, стрілка наразі розшукують”, — йдеться в повідомленні.

Кримінальні провадження розпочаті за двома статтями: умисне вбивство та хуліганство. Фігуранту загрожує до пʼятнадцяти років позбавлення волі.