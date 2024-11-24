Про це повідомили в Нацполіції.
Там нагадали, що вночі у приміщенні готелю між двома компаніями виник конфлікт та в подальшому бійка, у ході якої один з фігурантів дістав зброю та зробив декілька пострілів у бік опонентів.
Від отриманих поранень 27-річний чоловік загинув на місці, ушкоджень також зазнали товариш потерпілого та охоронець закладу. Останніх у задовільному стані було госпіталізовано.
“Поліцейські затримали одного з учасників бійки, стрілка наразі розшукують”, — йдеться в повідомленні.
Кримінальні провадження розпочаті за двома статтями: умисне вбивство та хуліганство. Фігуранту загрожує до пʼятнадцяти років позбавлення волі.