Про це повідомили в поліції Києва.
Під час моніторингу соціальних мереж поліція виявила відеозапис, на якому жінка зверхньо висловлюється щодо людей, які прямували до укриття під час сигналу “Повітряна тривога”, і вихваляє російського агресора.
Спільно зі співробітниками Служби безпеки України, поліцейські швидко встановили особу порушниці та затримали її в одному з закладів харчування неподалік залізничного вокзалу. З’ясувалося, що затриманою є уродженка Донеччини, 2001 року народження, яка останнім часом проживала в Києві.
Наразі правоохоронці проводять бесіду з жінкою, а також вирішують питання щодо правової кваліфікації її дій.
- СБУ затримала двох агентів ФСБ, які коригували ракетні удари на Дніпропетровщині
- СБУ затримала дезертира, який коригував ворожі удари по Вінниччині і Сумщині
- Агент ФСБ намагався вбити посадовця Мелітопольської міськради, але той вижив, — СБУ