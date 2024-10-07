Правоохоронці затримали в Києві жінку, яка вранці біля залізничного вокзалу раділа ракетній атаці росіян і висміювала людей, які поспішали в укриття під час повітряної тривоги.

Про це повідомили в поліції Києва.

Під час моніторингу соціальних мереж поліція виявила відеозапис, на якому жінка зверхньо висловлюється щодо людей, які прямували до укриття під час сигналу “Повітряна тривога”, і вихваляє російського агресора.

Спільно зі співробітниками Служби безпеки України, поліцейські швидко встановили особу порушниці та затримали її в одному з закладів харчування неподалік залізничного вокзалу. З’ясувалося, що затриманою є уродженка Донеччини, 2001 року народження, яка останнім часом проживала в Києві.

Наразі правоохоронці проводять бесіду з жінкою, а також вирішують питання щодо правової кваліфікації її дій.