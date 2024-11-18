Про це він заявив під час брифінгу.
Міллер нагадав, що США з перших днів повномасштабного вторгнення Росії сформували міжнародну коаліцію з понад 50 країн, яка спрямована на допомогу Україні та притягнення Росії до відповідальності за агресію.
“Сьогодні я не маю жодних оновлень політики. Як відомо, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати зібрали коаліцію з понад 50 країн, щоб надати допомогу Україні та притягнути Росію до відповідальності за її дії”, – зазначив речник.
Міллер підкреслив, що США постійно адаптують свою підтримку до змін у ситуації, забезпечуючи Україну необхідними ресурсами.
“Ми чітко дали зрозуміти, що завжди будемо адаптувати можливості, які надаємо Україні, коли це буде доцільно, і це підтверджується діями, які ми здійснили протягом останніх років”, – додав він.
Попри це, речник уточнив, що нових рішень чи значних змін у політиці на цей момент немає. США продовжують працювати у межах уже узгоджених форматів допомоги.
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