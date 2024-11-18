Речник Державного департаменту США Метью Міллер підтвердив, що політика Вашингтона у питанні підтримки України залишається стабільною, і наразі жодних нових рішень чи змін не оголошено.

Про це він заявив під час брифінгу.

Міллер нагадав, що США з перших днів повномасштабного вторгнення Росії сформували міжнародну коаліцію з понад 50 країн, яка спрямована на допомогу Україні та притягнення Росії до відповідальності за агресію.

“Сьогодні я не маю жодних оновлень політики. Як відомо, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати зібрали коаліцію з понад 50 країн, щоб надати допомогу Україні та притягнути Росію до відповідальності за її дії”, – зазначив речник.

Міллер підкреслив, що США постійно адаптують свою підтримку до змін у ситуації, забезпечуючи Україну необхідними ресурсами.

“Ми чітко дали зрозуміти, що завжди будемо адаптувати можливості, які надаємо Україні, коли це буде доцільно, і це підтверджується діями, які ми здійснили протягом останніх років”, – додав він.

Попри це, речник уточнив, що нових рішень чи значних змін у політиці на цей момент немає. США продовжують працювати у межах уже узгоджених форматів допомоги.