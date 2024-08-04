Про це інформує Центр нацспротиву.
У зв’язку зі зростанням випадків дезертирства, російські війська посилили контроль на сході України, збільшивши кількість блокпостів та патрулів.
“Причиною дезертирства є запровадження російськими генералами активних мʼясних штурмів через дефіцит техніки на полі бою”, – наголосили в Центрі нацспротиву
Додаткові сили росгвардії були направлені для виявлення дезертирів у тимчасово окупованих містах, таких як Донецьк та Горлівка.
Нагадаємо, що на Харківському напрямку фронту армія країни-агресора залучила до бойових дій іноземних добровольців, зокрема громадян Єгипту.
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