Росіяни направили додаткові сили росгвардії до тимчасово захоплених населених пунктів Донецької області для пошуку дезертирів російської армії.

Про це інформує Центр нацспротиву.

У зв’язку зі зростанням випадків дезертирства, російські війська посилили контроль на сході України, збільшивши кількість блокпостів та патрулів.

“Причиною дезертирства є запровадження російськими генералами активних мʼясних штурмів через дефіцит техніки на полі бою”, – наголосили в Центрі нацспротиву

Додаткові сили росгвардії були направлені для виявлення дезертирів у тимчасово окупованих містах, таких як Донецьк та Горлівка.

Нагадаємо, що на Харківському напрямку фронту армія країни-агресора залучила до бойових дій іноземних добровольців, зокрема громадян Єгипту.