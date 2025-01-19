Новим керівником Національної академії сухопутних військ став полковник Роман Качур. Рішення ухвалили за результатами голосування військових у застосунку "Армія+", а наказ про призначення підписав Міністр оборони України Рустем Умєров.

Про це він повідомив на сторінці у Facebook.

Головними завданнями нового очільника сухопутної академії стане повний аудит роботи закладу, впровадження реформ у військовій освіті та покращення підготовки військових.

“Полковник Качур – бойовий офіцер із великим досвідом. Він командував 55-ю окремою артилерійською бригадою, має глибоке розуміння потреб нашої армії та бачення шляхів реформування військової освіти”, – написав Умєров.

Глава Міноборони України наголосив на важливості залучення самих військовослужбовців до участі у голосуванні через цифровий інструмент “Армія+”. За його словами, це дозволило зробити процес ухвалення рішень максимально прозорим і демократичним.

Додамо, що цього ж дня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із полковником Романом Качуром, під час якої обговорили ключові питання реформування військової освіти. Глава держави наголосив, що досвід цієї війни має стати основою для підготовки нових офіцерів Збройних Сил України.