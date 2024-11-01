ДБР викрило полковника медичної служби, який допоміг отримати майже 1 мільйон гривень бойових виплат для своєї дружини, яка перебувала в тилу.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

“Працівники ДБР повідомили про підозру полковнику медичної служби та військовослужбовцю, який оформлював бойові виплати медичній сестрі, що залишалась вдома. Військовій також повідомлено про підозру”, – йдеться у повідомленні.

За даними ДБР, у червні 2022 року полковник медичної служби одного з підрозділів ЗСУ прибув на Схід України для виконання бойових завдань. Його дружина не була військовою і була вдома з дитиною.

Однак полковник домовився з командиром медичної роти і у липні 2023 року «працевлаштував» свою дружину на службу до підрозділу.

“Жінка жодного разу не з’являлася на місце дислокації підрозділу, але на підставі фіктивних документів щомісяця отримувала бойові виплати. Таким чином, за 8 місяців нібито служби вона незаконно отримала майже 1 млн гривень”, – йдеться у повідомленні.

Військовому, його дружині та командиру медроти повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

Командиру медичної роти також повідомлено про підозру у складанні свідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.