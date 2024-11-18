Про це повідомляє Головне управління розвідки.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про отримання радіоперехоплення, у якому командири російської окупаційної армії віддають наказ розстріляти полоненого.
“Полоненого одразу двохсоть”, – така команда прозвучала від російського офіцера.
Зазначається, що цей факт є черговим доказом цілеспрямованої геноцидної політики, яку проводить російська армія в Україні.
ГУР наголошує, що всі воєнні злочини, вчинені проти України, не залишаться безкарними, і за них буде забезпечено справедливе покарання.
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