Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про отримання радіоперехоплення, у якому командири російської окупаційної армії віддають наказ розстріляти полоненого.

“Полоненого одразу двохсоть”, – така команда прозвучала від російського офіцера.

Зазначається, що цей факт є черговим доказом цілеспрямованої геноцидної політики, яку проводить російська армія в Україні.

ГУР наголошує, що всі воєнні злочини, вчинені проти України, не залишаться безкарними, і за них буде забезпечено справедливе покарання.