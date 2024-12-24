50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну вже сьогодні, якщо буде вирішено питання з бронюванням.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності України Олексій Чернишов під час засідання комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

За його словами, війна не є головною причиною, що стримує чоловіків від повернення. Страх перед можливою мобілізацією — основна перешкода.

“Не війна сьогодні є тим фактором, який зупиняє чоловіків повертатися. Безумовно, вони залякані питанням можливої мобілізації. Погано це чи добре, цьому нам давати оцінку пізніше, це так — як воно є”,— сказав Чернишов.

Віцепрем’єр також анонсував створення “Хабів єдності” (Unity Hub) за кордоном, які надаватимуть послуги з працевлаштування в Україні, а також допомагатимуть вирішувати питання з мобілізацією та військово-обліковими документами для громадян, що перебувають за межами країни.