Про це йдеться в опитуванні центру SW Research для видання “Rzeczpospolita”.

Респондентів запитали: “Чи повинна Польща збивати об’єкти, що пролітають над її територією під час атаки Росії на Україну, навіть якщо їхнє походження невідоме?”. 58,5% з них відповіли схвально. Лише 22,1% не згодні з думкою, тоді як 19,4% не змогли відповісти. Опитування проводилося 27-28 серпня серед 800 польських громадян.

Голова польського уряду Дональд Туск нещодавно зазначив, що збиття повітряних цілей може бути складним через обмежений час для визначення, чи є об’єкт цивільним. Він також згадав, що союзники рекомендують Польщі бути обережними в питанні збиття таких цілей, і висловив вдячність польським військовим за їх обачний підхід.