13 грудня Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну, використовуючи ракети та безпілотники. У відповідь Польща активізувала військову авіацію та посилила заходи безпеки у своєму повітряному просторі, особливо поблизу західних кордонів України.

Про це повідомляє Оперативне командування Польщі.

“У зв’язку з черговою атакою Російської Федерації, яка включає удари крилатими, балістичними ракетами та безпілотниками по об’єктах на заході України, розпочато роботу військової авіації у нашому повітряному просторі”, – йдеться у повідомленні командування.

Згідно з протоколами, польські сили оборони привели в дію всі ресурси, включаючи чергові пари винищувачів. Також до стану підвищеної бойової готовності переведено наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

“Заходи спрямовані на забезпечення безпеки територій, що межують із загрозливими районами. Моніторинг поточної ситуації триває, а підпорядковані сили готові до негайного реагування”, – додали в повідомленні.

Польські військові вживають заходів для забезпечення стабільності та безпеки в умовах загострення ситуації поблизу кордону з Україною, водночас продовжуючи уважно стежити за розвитком подій.