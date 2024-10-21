Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський.

Під час презентації “плану перемоги” Зеленський заявив, що не буде оприлюднювати повний текст плану, а окремі додатки до окремих пунктів будуть показані лише тим партнерам, від яких залежить їх успішне виконання.

Зі свого боку Владислав Бартошевський повідомив, що Польща не входить до цього списку.

“Ми надали Україні військову допомогу у найбільш важливий спосіб, тому що коли Німеччина говорила про те, щоб відправити їм каски, ми відправили їм 320 танків. Тому наш внесок, очевидно, був значним, особливо на початку, коли він був найбільш необхідним”, – заявив заступник міністра.

Бартошевський додав, що Міністерство закордонних справ Польщі обов’язково обговорить це питання з українською стороною.