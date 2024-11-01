Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що Польща почала зводити оборонні укріплення на кордоні з Росією.

Про це він повідомив у мережі “X”.

“Почалося будівництво “Щита Схід”. Перші роботи біля кордону з Росією”, — написав Туск у своєму X.

“Щит Схід” представляє собою комплекс оборонних систем, що включає укріплення, фортифікаційні загородження, передові бази та логістичні вузли, розташовані на кордоні з Росією та Білоруссю. Ця ініціатива спрямована на зміцнення безпеки східного флангу Європи.

Проєкт реалізується спільними зусиллями Польщі та її партнерів з країн Балтії, що підкреслює важливість співпраці для стримування потенційних загроз у регіоні. Укриття та бази служитимуть також опорними пунктами для військових сил і полегшуватимуть логістичне забезпечення в разі потреби.