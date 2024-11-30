Про це повідомляє Polskie Radio.

Дональд Туск сказав, що “Східний щит” будуватимуть також на кордоні з Білоруссю та Україною.

Глава польського уряду заявив, що завдяки побудові “Східного щита” життя мешканців прикордоння стане безпечнішим. Водночас він наголосив, що жодного примусового переміщення людей не буде.

“Це не хмарочоси, але це кілометри інсталяцій. Частини цієї конструкції не видно неозброєним оком. Це досі найбільший проєкт такого типу в історії Європи після 1945 року. Весь East Shield буде безпрецедентним проєкт. Все, що ми робимо на східному кордоні, — це інвестиція в мир”, — зазначив Туск.

За його словами, “чим краще охороняється польський кордон, тим менш доступний він для тих, хто мав би погані наміри”.

“Усе, що ми робимо тут, а також будемо робити на кордоні з Білоруссю та Україною, спрямоване на стримування й відлякування ймовірного агресора, тому це дійсно інвестиція в мир. Ми витратимо на це мільярди злотих, але зараз вся Європа спостерігає з великим задоволенням і підтримає ці інвестиції та нашу діяльність, якщо це буде необхідно”, – зазначив Туск.