Про це заявив голова Інституту нацпам’яті Кароль Навроцький, цитує RMF24.

Він зазначив, що наразі польська сторона чекає на офіційне підтвердження та реакцію України на всі запити.

Якщо публічні декларації політиків – це не тільки політичні заяви, то ми в Інституті національної пам’яті готові до здійснення ексгумаційних робіт”, — сказав Навроцький.

Він також висловив упевненість, що війна Росії проти України не позначиться на ефективності проведення робіт.