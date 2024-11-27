Про це заявив голова Інституту нацпам’яті Кароль Навроцький, цитує RMF24.
Він зазначив, що наразі польська сторона чекає на офіційне підтвердження та реакцію України на всі запити.
Якщо публічні декларації політиків – це не тільки політичні заяви, то ми в Інституті національної пам’яті готові до здійснення ексгумаційних робіт”, — сказав Навроцький.
Він також висловив упевненість, що війна Росії проти України не позначиться на ефективності проведення робіт.
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