У Польщі зупинили перемовини з Україною щодо протестів польських фермерів на українсько-польському кордоні через підозру в корупційних діях, яку висунули колишньому міністру аграрної політики та продовольства України Миколі Сольському та його заступнику Маркіяні Дмитрасевичу. Сольського підозрюють у заволодінні земельними ділянками на Сумщині.

Про це заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак сказав в інтерв’ю Dziennik Gazeta Prawna.

Він зазначив, що Україна та Польща мали запланований на 14 травня ще один раунд переговорів, але їх скасували через те, що “деяких представників з їхнього (українського, – ред.) боку звинуватили в корупції”.

“Очевидно, що ми не будемо вести переговори з людьми, яких звинувачують у корупції”, — наголосив Колодзейчак.

Також він додав, що “це питання має бути проясненим”.

Додатково, заступник польського міністра заявив, що протести польських фермерів майже завершилися, а ті, які все ще відбуваються, на його думку, “організовують за політичним замовленням”.

Він вважає, що ці акції спонукаються людьми, які “звикли проводити кампанії перед виборами до Європейського парламенту”.