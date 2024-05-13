Про це заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак сказав в інтерв’ю Dziennik Gazeta Prawna.
Він зазначив, що Україна та Польща мали запланований на 14 травня ще один раунд переговорів, але їх скасували через те, що “деяких представників з їхнього (українського, – ред.) боку звинуватили в корупції”.
“Очевидно, що ми не будемо вести переговори з людьми, яких звинувачують у корупції”, — наголосив Колодзейчак.
Також він додав, що “це питання має бути проясненим”.
Додатково, заступник польського міністра заявив, що протести польських фермерів майже завершилися, а ті, які все ще відбуваються, на його думку, “організовують за політичним замовленням”.
Він вважає, що ці акції спонукаються людьми, які “звикли проводити кампанії перед виборами до Європейського парламенту”.
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