Польща повідомила, що на цей час передала Україні всю можливу військову допомогу. Варшава розгляне можливість передачі Україні своїх винищувачів МіГ-29 після отримання від союзників замовлених сучасних літаків, таких як F-35.

Про це заявив віцепремʼєр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Польський віцепремʼєр сказав, що він розуміє українського лідера, але Польща вже надала Україні значну військову підтримку.

«Як наш, так і уряд наших попередників передав Україні військової допомоги на багато мільярдів. Це все, що ми були у змозі передати», – заявив Косіняк-Камиш.

Він додав, що уряд Польщі продовжуватиме ухвалювати всі рішення з урахуванням власної безпеки.

«Я знаю, що Україна потребує багатьох видів зброї, але наші партнери з України також повинні розуміти, що польська держава має зберегти свої можливості. І це для мене, як міністра оборони, є пріоритетом», – підкреслив польський віцепрем’єр.

Міністр повідомив, що рішення щодо можливості передачі Україні літаків МіГ-29 може бути ухвалене тільки після того, як польська армія отримає нові літаки F-35, замовлені у США. Перший із цих літаків має надійти в середу, але очікується, що більшість із них прибуде в Польщу лише у 2026 році. До цього часу польські пілоти проходитимуть підготовку на F-35 у США.

Він зазначив, що лише після постачання F-35 Варшава зможе прийняти рішення щодо подальшого використання МіГ-29, які наразі все ще виконують завдання з охорони польського повітряного простору.

«На сьогодні все, ми що могли передати Україні, ми вже передали», – підсумував польський міністр оборони.