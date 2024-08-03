Про це повідомляє RMF24 із посиланням на Надбужанський відділ прикордонної служби.
Водіїв вантажівок прохають враховувати перебої в русі та подовжений час очікування на в’їзд до Польщі.
“Орієнтовний термін завершення ремонту – 14 листопада цього року. Перевізникам до закінчення ремонтних робіт рекомендовано обирати інші пункти пропуску для перетину кордону”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ремонтні роботи в Дорогуську мають розпочатися в понеділок, 5 серпня.
За інформацією прикордонників, у п’ятницю, 2 серпня, у черзі на виїзд з Польщі в Україну через прикордонний перехід у Дорогуську було близько 300 вантажівок, а орієнтовний час очікування на перетин кордону становить 10-12 годин.
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