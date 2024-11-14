Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща може передати свої винищувачі МіГ-29 Україні, але лише за умови, що країни-члени НАТО забезпечать захист польського повітряного простору.

Про це повідомляє Polsat News.

Зазначається, що Дуда обговорював таку можливість з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

“Ми маємо ще одну ескадрилью МіГ-ів, і якщо вона буде передана Україні, потрібно, щоб наше небо залишалося захищеним”, – наголосив польський президент.

Дуда додав, що наразі польські МіГ-29 активно виконують завдання для забезпечення безпеки Польщі. Передача цих винищувачів Україні можлива лише за умови гарантій від союзників, які забезпечать оборону повітряного простору Польщі.

Також Дуда підкреслив, що Польща щоденно допомагає Україні в якості транзитного хабу, через який проходить критично важлива підтримка для українських військ. Він наголосив, що без польської інфраструктури Україна була б у значно складнішій ситуації.

“Польща щоденно допомагає Україні, і без нашої інфраструктури українці опинилися б у надзвичайно складному становищі”, – додав Дуда.

Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський раніше повідомив домовленості із НАТО щодо відправлення винищувачів на польські бази – мало б дозволити Варшаві передати свої МіГ-29 Україні. Проте, за словами Зеленського, Польща поки що не передала радянські літаки, посилаючись на інші обставини.

Міністр закордонних справ Польщі відповів на коментарі Зеленського, заявивши, що Польща зробила для України більше, ніж будь-яка інша держава.