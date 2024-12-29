Польський уряд готовий збільшити внутрішнє виробництво електроенергії, щоб компенсувати будь-який дисбаланс, який може виникнути в українській енергосистемі в разі такого кроку Словаччини.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власне джерело.

Співрозмовник видання заявив, що польський уряд готовий збільшити внутрішнє виробництво електроенергії, щоб компенсувати будь-який дисбаланс, який може виникнути в українській енергосистемі в разі такого кроку Словаччини.

“Майже через три роки після повномасштабного вторгнення росії в Україну Братислава все ще покладається на дешевий газ від ПАТ “Газпром”, підриваючи прагнення Європейського Союзу зменшити залежність від російських енергоносіїв”, — йдеться у публікації.

Енергетичні аналітики зазначають, що навіть якщо досягнуть угоди щодо продовження транзиту через Україну, це буде лише тимчасово, оскільки комісія готує дорожню карту для припинення імпорту енергоносіїв з Росії. Ця стратегія має бути оприлюднена в лютому.

Раніше український президент Володимир Зеленський припустив, що Москва могла доручити премʼєр-міністрові Словаччини погрожувати зривом постачання електроенергії.

Таке рішення Братислави може, за його словами, залишити країну щонайменше без 200 мільйонів доларів щорічно, які Україна сплачує за імпортовану електрику.

Напередодні прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна може припинити постачати Україні електроенергію, потрібну під час дефіциту в енергосистемі після російських обстрілів. Усе через те, що Київ не погоджується відновити транзит російського газу своєю територією.