Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. У центрі обговорення були питання оборонної співпраці, євроінтеграційних перспектив України та підтримки у міжнародних переговорах.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

Під час розмови прем’єр-міністр Польщі повідомив, що країна завершує підготовку 45-го оборонного пакета допомоги для України і вже працює над наступним.

“Польща готує 45-й пакет оборонної підтримки для України. Це важливий внесок у нашу боротьбу за свободу”, – підкреслив Зеленський.

Сторони також обговорили очікування від головування Польщі в Раді Європейського Союзу у першій половині наступного року. Україна розраховує на підтримку польської сторони у відкритті першого кластера переговорів про членство в ЄС та подальшому просуванні цього процесу.

Окрему подяку Зеленський висловив Туску за його зусилля у підтримці вступу України до НАТО та продовження військової допомоги.

“Широкі міжнародні контакти Дональда Туска сприяють адвокації вступу України до НАТО та посиленню оборонної підтримки”, – зазначив глава держави.

Лідери домовилися провести особисту зустріч до кінця поточного року для подальшого обговорення спільних ініціатив.