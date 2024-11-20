Про це він повідомив у своєму Telegram.
Під час розмови прем’єр-міністр Польщі повідомив, що країна завершує підготовку 45-го оборонного пакета допомоги для України і вже працює над наступним.
“Польща готує 45-й пакет оборонної підтримки для України. Це важливий внесок у нашу боротьбу за свободу”, – підкреслив Зеленський.
Сторони також обговорили очікування від головування Польщі в Раді Європейського Союзу у першій половині наступного року. Україна розраховує на підтримку польської сторони у відкритті першого кластера переговорів про членство в ЄС та подальшому просуванні цього процесу.
Окрему подяку Зеленський висловив Туску за його зусилля у підтримці вступу України до НАТО та продовження військової допомоги.
“Широкі міжнародні контакти Дональда Туска сприяють адвокації вступу України до НАТО та посиленню оборонної підтримки”, – зазначив глава держави.
Лідери домовилися провести особисту зустріч до кінця поточного року для подальшого обговорення спільних ініціатив.
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